Will Smith bate em Chris Rock durante o Oscar após piada com Jada Pinkett-Smith

Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock após ele fazer uma piada com o cabelo da esposa do ator, Jada Pinkett-Smith. Rock disse que estava ansioso para vê-la em G.I Jane 2 - uma referência a um filme onde a protagonista era careca -.

Jada sofre de uma doença chamada alopecia, e, por isso, perdeu seu cabelo.

O ator se levantou da cadeira e foi até o palco e agrediu o comediante: "Você não fale da minha mulher", gritou Will da plateia, após a agressão.

O clima na premiação ficou tenso, e Will foi aconselhado por Denzel Washington. Mais tarde, o Smith ganhou o premio de Melhor Ator e ficou emocionado. Ele pediu desculpas ao evento.