Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (3)

A novela 'Volta por Cima' desta quinta-feira (3) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'.

Cida e Sidney se casam. Roxelle enfrenta Gerson. Cacá implora que Osmar a ajude com seu filho. Rodolfo comenta com Gigi que teme o que Ruth pode fazer contra ele. Osmar ajuda Cacá a sair de sua casa sem que Violeta a veja. Rodolfo dança com Belisa, e Gigi fica animado. Tati pensa em Jin. Sidney e Cida aproveitam a lua de mel.

Nando se enfurece com Edson e Rosana. Rafa relata para Silvia o que aconteceu com Nando. Osmar repreende Violeta. Silvia chama a atenção de Miranda por causa de Nando. Gigi vai com Yuki buscar Bernardo no aeroporto, e acaba tendo uma surpresa. Chico faz uma proposta para Cacá.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.