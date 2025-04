Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (3)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (3) vai ao ar às 17:05, após 'Mr. Church'. Nesse capítulo, Carmosina confessa à mãe que dormiu com Gladstone.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

Carmosina confessa à mãe que dormiu com Gladstone. Timóteo revela a Bebê que não reatou com Elisa e a convida para jantar. Depois, ela conta tudo a Rosalvo. Amorzinho avisa a Perpétua que não vai mais fazer o que ela manda. Tonha visita Arturzinho e ele lhe pede ajuda. Gladstone comunica a Tieta que ficou com Carmosina como ela mandou. Arturzinho pede a Tonha que dê um recado para Ascânio.

Tieta insiste em pagar Gladstone pelo favor que lhe fez com Carmosina. Esta, mais tarde, relata à amiga sua primeira noite de amor. Arturzinho diz a Tonha que não a esqueceu. Leonora aconselha Elisa a convidar novamente Rosalvo para jantar com ela. Tonha dá a Ascânio o recado de Mirko: que, depois da festa que promoveu, já sabe qual será o resultado do plebiscito.

Bafo de Bode se recusa a assinar a promessa de venda das terras. Tieta pede a Leonora que lhe conte o que Mirko tem a ver com Arturzinho. Leonora admite que sabe uma coisa, mas que só quem pode lhe contar é Ascânio. Tieta manda chamá-lo. Amintas revela a Osnar que passou uma noite com Silvana. Timóteo vai a Mangue Seco entregar uma encomenda para Carol e Bebê o espera na casa dele.

Bafo de Bode acaba assinando a promessa de venda das terras de Mangue Seco. Ascânio manda Tieta perguntar o que quer saber a Arturzinho. Tieta briga com o coronel para conseguir ver Arturzinho. Timóteo janta na casa de Carol e Osnar o encontra saindo de lá. Tieta pergunta a Arturzinho se ele é Mirko.

Que horas começa?

