Jada Smith aparece em novo vídeo reagindo à agressão de Will Smith a Chris Rock no Oscar

Um novo vídeo que mostra a reação de Jada Smith ao tapa que Will Smith deu em Chris Rock na cerimônia do Oscar viralizou nas redes sociais. O ator subiu ao palco para agredir o comediante após ele fazer um comentário com a aparência de Jada, que sofre de alopecia.

As imagens em novo ângulo foram gravadas em uma fileira atrás das que estavam Will Smith, Jada Pinkett Smith e Lupita Nyong'o. No vídeo, Jada aparece reagindo à agressão e também aos comentários que Chris fez logo em seguida.

As imagens também registram o momento em que Will diz para o comediante: "Tira o nome da minha esposa fora da p***a da sua boca", e a atriz aparece rindo, junto com a plateia.

Assista ao vídeo

This is FKCED UP pic.twitter.com/2Z8CZf6Nzd — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2022

Vídeo divide opinião de internautas

O vídeo dividiu a opinião de alguns internautas, que apontaram que Jada parece, na verdade, estar desconfortável. "Expliquem como um homem faz uma piada ofensiva, outro homem o agride, mas por algum motivo a culpa é toda da mulher quieta sentada em seu assento", disse um internauta.

"Agora ela acha graça? Achei que ela estivesse ofendida um minuto antes", argumentou outro.

Procedimento disciplinar

A Academia, responsável pela premiação, informou que uma ação disciplinar foi tomada contra Smith pelo ataque que ofuscou a maior noite de Hollywood e foi visto por milhões de pessoas.

"A Junta de Governadores iniciou hoje um processo disciplinar contra o Sr. Will Smith por violar o estatuto de conduta da Academia, incluindo contato físico inapropriado, comportamento ameaçador ou abusivo e comprometendo a integridade da Academia", disse o comunicado.