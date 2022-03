Lucas Penteado e Gabriel, o Pensador desabafam sobre alopecia após comentário de Chris Rock no Oscar

Famosos como o ex-BBB Lucas Penteado e o rapper Gabriel, o Pensador sofrem de alopecia, uma doença autoimune responsável por perda de pelos em todo o corpo.

Os artistas desabafaram sobre o quadro após o comentário de Chris Rock sobre a aparência de Jada Pinkett, esposa de Will Smith, que também é afetada pela mesma doença.

Por causa da 'piada' de Chris durante a cerimônia do Oscar 2022, Will Smith subiu ao palco e desferiu um tapa no rosto do comediante. A atitude do ator dividiu a opinião do público.

No Twitter, Penteado escreveu que sofre com a doença e pediu para que não façam piadas sobre o assunto. Veja o tweet:

Queda d cabelo causa baixo estima insegurança e mts outras questões piscicologicas q claramente não sei apontar por não ser especialista. Eu tenho uma doença que causa queda de cabelo e sei o quanto isso é doloroso NÃO FAÇAM PIADAS COM ISSO NÃO TEM GRAÇA NENHUMA... #Oscar — Lucas Penteado (@lucaspenteado) March 28, 2022

Já Gabriel, o Pensador revelou que perdeu o bigode ao passar pelo mesmo problema da atriz.

"Alopecia é causada por estresse e provoca mais estresse ainda. Jada Smith perdeu o cabelo, Will Smith perdeu a cabeça, e eu perdi o bigode. Na época não falei publicamente. Temos que lutar contra o estresse sempre na vida, pois o mal que ele nos faz é bem maior que os sintomas que podem ser vistos na nossa aparência", desabafou o artista.

Relembre o caso

O ator Will Smith deu um tapa no rosto do comediante Chris Rock após ele fazer uma piada com o cabelo da esposa do ator, Jada Pinkett-Smith. Rock disse que estava ansioso para vê-la em G.I Jane 2 - uma referência a um filme onde a protagonista era careca.

O ator se levantou da cadeira e foi até o palco e agrediu o comediante: "Você não fale da minha mulher", gritou Will da plateia, após a agressão.