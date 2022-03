Will Smith pode perder o Oscar após dar um tapa em Chris Rock? Entenda

O tapa que ao ator Will Smith deu no comediante Chris Rock no palco da premiação do Oscar na noite de domingo (27) pode trazer consequências ao artista. Premiado como Melhor Ator pelo filme 'King Richard', ele virou centro de uma discussão se pode ou não perder a estuatueta por conta da ação.

Logo após vencer o primeiro Oscar da carreira, Will Smith pediu desculpas à Academia durante o discurso de agradecimento. "Quero me desculpar com a Academia, quero me desculpar com todos os meus colegas indicados. Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim; é sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas", disse na cerimônia.

No fim, o ator ainda chegou a questionar se seria convidado ao Oscar novamente, levantando diversas dúvidas em relação se continuaria com o prêmio.

Segundo o jornal New York Post, essa é uma possibilidade. "Foi basicamente uma agressão. Todos ficaram chocados, foi muito desconfortável. Eu acho que o Will não aceitaria devolver seu Oscar, mas ninguém sabe o que vai acontecer agora", relatou.

Porém, a Academia resolveu não se pronunciar sobre o assunto em questão, pontuando apenas que não tolera qualquer forma de violência.

Enquanto isso, o Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou que Chris Rock não abriu boletim de ocorrência sobre a agressão, mas deve seguir à disposição do comediante caso ele mude de ideia.

Código de conduta da academia

Ainda em 2017, quando as denúncias de assédio sexual em meio à indústria cinematográfica explodiram, o CEO da Academia, Dawn Hudson, reforçou o código de conduta da instituição.

"Membros também devem se comportar de forma ética e respeitar os valores da Academia de respeito à dignidade humana, à inclusão e a um ambiente acolhedor que promova a criatividade", teria dito em um comunicado enviado aos membros.