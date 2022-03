Jada Pinkett Smith se manifesta pela 1ª vez após tapa de Will em Chris Rock

A apresentadora e empresária Jada Pinkett Smith se manifestou nas redes sociais pela primeira vez desde que Will Smith deu um tapa em Chris Rock no Oscar para defendê-la. A esposa do ator publicou uma imagem de reflexão no Instagram nesta terça-feira (29).

"Esta é uma temporada para cura e eu estou aqui para isso", disse Jada, quebrando o silêncio após o comediante Chris Rock fazer uma piada com o seu cabelo.

Jada sofre de alopecia, uma doença que causa a queda de cabelo. No Oscar 2022, nesse último domingo (27), Rock disse que mal podia esperar para ver a mãe de Jaden e Willow Smith no filme "G.I Jane 2", onde a personagem principal era careca.

Tapa durante o Oscar

Após a fala, Will subiu ao palco e bateu no humorista e ainda soltou, ao voltar para sua cadeira: "Tira o nome da minha mulher da sua boca".

O ator, que ganhou um Oscar por seu papel em "King Richard", pediu desculpas à Academia no discurso de aceitação e ainda se pronunciou nessa segunda-feira, falando que seu comportamento não foi aceitável.

"Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu passei da linha e errei. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser", escreveu Will.