Chris Rock diz que não sabia sobre doença de Jada Smith, afirma site americano

Os atores Will Smith e Chris Rock ainda não conversaram após o conflito ocorrido no Oscar 2022, no domingo (27). De acordo com uma fonte do portal americano TMZ, o comediante declarou para pessoas próximas que não tinha conhecimento sobre a doença autoimune de Jada Smith.

A mulher de WiIl Smith sofre de alopecia. O problema de saúde acomete homens e mulheres, pode ser causada por influências genéticas, processos inflamatórios ou doenças sistêmicas.

A piada que o comediante Chris Rock fez, no palco do Oscar, destacou a falta de cabelo de Jada. Enquanto fazia seu papel de apresentador no evento, o comediante comparou a mulher de Will Smith à personagem G.I. Jane, do filme "Até o limite da honra" (1997).

Sem reconciliação

Uma fonte próxima aos artistas esclareceu, para o site TMZ, que a afirmação feita, na última segunda (28), pelo rapper Diddy — de que os dois já teriam se reconciliado — foi mal interpretada.



Amigo dos astros da TV, Diddy encontrou com eles separadamente e informou, para a imprensa, que o ator e o comediante são irmãos e "é tudo amor".

Na realidade, eles ainda não trocaram palavra, não se desculparam e não selaram a paz.