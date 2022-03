Elenco de 'Todo Mundo Odeia o Chris', série de Chris Rock, comenta tapa de Will Smith

Os elencos das séries 'Um Maluco no Pedaço' e 'Todo Mundo Odeia o Chris', a primeira estrelada por Will Smith e a segunda criada por Chris Rock, reagiram ao embate entre os dois no palco da cerimônia do Oscar.

"Todo mundo odeia o Chris, não é verdade?", brincou Vincent Martella, que interpretou Greg, no Twitter. Will Smith deu um tapa em Chris Rock após piada do humorista com a alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa do ator.

Já Tequan Richmond, que viveu Drew na série, usou o Instagram para publicar um stories dando risada e falando sobre o tapa. "Chris! Desculpe! Ele te bateu de jeito", disse aos risos.

Enquanto isso, a atriz Tichina Arnold, intérprete de Rochelle, não falou abertamente sobre o assunto, mas também usou as redes sociais.

"Minha oração nesta manhã é para que este véu sinistro de caos e confusão seja levantado. A mudança está acontecendo e está acontecendo rapidamente. Seja sábio. Esteja pronto", pontuou.

Colegas de cena

Do lado de Will Smith, o DJ Jazzy Jeff, de 'Um Maluco no Pedaço', também se pronunciou sobre o caso: "Você não é mais um príncipe. Você é o rei! Parabéns, meu irmão! Você é o maior", escreveu.

Janet Hubert-Whitten, a tia Vivian, afirmou que estava do lado de Will.

"Estou tão orgulhosa de você. Há um limite do que conseguimos aguentar, às vezes precisamos 'dar um tapa' de volta. Comemore a vitória, nada mais importa. As duas atitudes estão incorretas, mas Chris não precisava fazer isso. O conheci uma vez, foi o suficiente. Um espírito muito maldoso", completou.