Will Smith deixa a Academia após tapa em Chris Rock durante o Oscar

Will Smith se desligou da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta sexta-feira (1º). A decisão de renunciar como membro da instituição foi tomada após tapa no humorista Chris Rock durante cerimônia do Oscar 2022, no último domingo (27).

Em comunicado à revista "Variety", compartilhado pelo g1, Will detalhou que respondeu ao aviso de audiência disciplinar da Academia de modo direto.

"Aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis".

Além disso, acrescentou que a lista dos que machucou inclui não só Chris Rock e os familiares do comediante, como também os seus amigos, entes queridos, todos os presentes e o público de casa.

Will Smith Ator "Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido".

Durante renúncia, compartilhou que deseja colocar o foco naqueles que merecem atenção pelos filmes e produções, além de permitir que a Academia retorne a se concentrar no "incrível trabalho" de apoiar a criatividade e a arte no cinema.

"Estou renunciando da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas. A mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão", concluiu.

Convidado a se retirar

O ator Will Smith foi "convidado a se retirar" da cerimônia do Oscar após bater em Chris Rock, mas se recusou a sair, de acordo com comunicado, divulgado na quarta-feira (30), pela Academia.

"Gostaríamos de deixar claro que Smith foi convidado a deixar a cerimônia, mas recusou, e também reconhecemos que poderíamos lidar com essa situação de maneira diferente", revelou o comunicado.

No texto, a Academia pediu desculpas a Chris Rock e repudiou a atitude de Will Smith.

"Foi profundamente chocante e traumático de se ver pessoalmente e na televisão. Sr. Rock, pedimos desculpas pelo que você experimentou em nosso palco e agradecemos por sua resiliência naquele momento. Também pedimos desculpas aos nossos indicados, convidados e espectadores", diz a nota.