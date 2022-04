Chris Rock repreende fã que xingou Will Smith em show

Chris Rock repreendeu um fã por xingar Will Smith durante um show realizado em Boston, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (31). As informações são do Uol.

Segundo a revista People, o fã gritou "f*da-se o Will Smith", e Rock interrompeu: "Não, não, não, não, não...". Smith deu um tapa no humorista durante cerimônia de premiação do Oscar, no último domingo (27).

Sua primeira apresentação depois do incidente ocorreu na quarta-feira (30), quando Rock foi ovacionado pelo público ao entrar no palco. Ele disse que não faria piada sobre o assunto, por ainda estar processando o ocorrido.

"Não tenho muito a dizer sobre o que aconteceu, se você veio me ouvir falar sobre isso, eu tenho um show inteiro que escrevi antes deste fim de semana (...) Em algum momento eu vou falar sobre essa merda. E será sério e engraçado", disse ele durante um show lotado em Boston, de acordo com a Variety.

Desde o tapa, o preço dos ingressos para as apresentações de Chris Rock tiveram um aumento de mais de sete vezes.