Em vídeo no hospital, irmã de Deolane aparece com rosto machucado após briga em bar

Daniele Bezerra, irmã da advogada e participante de "A Fazenda 14" Deolane Bezerra, internada após uma briga durante comemoração da vitória do Brasil sobre a Suíça em um bar nessa segunda-feira (28), apareceu nesta terça-feira (29) com rosto machucado em vídeo divulgado nas redes sociais. Ela explicou que seu nariz está "estraçalhado" e diz que terá que passar por uma cirurgia.

"Tem dias que vai… eu acho que juntei muita emoção nos últimos dias. Acho que ontem extrapolou, sou um ser humano. Eu errei também gente, levei uma queda… estou com o nariz pontilhado e estraçalhado, agora vai ter que operar", explica Daniele.

Daniele terá de passar por cirurgia:

O caso foi divulgado ainda na noite dessa segunda nas redes sociais de Deolane. A nota afirmou que Daniele foi para o hospital "com sinais de agressão e muito abalada".

Discussão por política

Por meio dos stories, a advogada relata que se incomodou após "ouvir algumas coisas sobre política". Ela disse que se sentiu ofendida e acabou iniciando-se uma discussão.

"Puxaram meu cabelo e eu quis também revidar. Acabei caindo e me machucando muito", comenta Daniele, pontuando que os funcionários do bar "ajudaram no que puderam, separaram a discussão e prestaram o socorro no momento".

A versão da irmã de Deolane sobre a briga, no entanto, é contestada pelo bar. Em nota no Instagram, o estabelecimento informou que Daniele "caiu por tropeçar na caixa de som".

"Donos e colaboradores do bar ficam muito tristes com essa postagem negativa e sem a real dos fatos. Jamais permitimos ou permitiríamos que ela fosse atacada por qualquer motivo", diz texto.