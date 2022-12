Quem saiu do Masterchef+ ontem? Veja como foram as provas dessa terça (29)

A professora aposentada Helena foi a eliminada do terceiro episódio do Masterchef+, exibido nessa terça-feira (29), na BandTV. O desempenho negativo em uma das provas da noite, após se atrapalhar ao preparar uma massa, provocou a saída da participante.

Responsável por fazer um espaguete em uma hora, a cozinheira não conseguiu atingir um bom resultado, mesmo após ser ajudada pelos colegas. A despedida do reality show levou a cozinheira às lágrimas.

Helena realizou um sonho ao participar da atração e, conforme a emissora, classificou a experiência como uma das "melhores" que já teve na vida.

Provas desta terça-feira (29)

A competição desta semana começou com a participação do cantor Ronnie Von como convidado do primeiro desafio. Na ocasião, ele colocou os cozinheiros para dançarem, além de sugerir que eles fizessem um filé chateaubriand com molho e batata frita em 45 minutos.

Pietro foi o vencedor da prova e Glaci o destaque positivo. Os melhores da noite foram escolhidos pelo artista. Os competidores tiveram dificuldade para preparar a batata e somente Sergio foi elogiado pelos jurados devido ao resultado.

Em seguida, os participantes do reality show prepararam massas frescas e molhos. Por vencer a dinâmica anterior, Pietro pode escolher qual tipo de massa cada colega teve que fazer.

Com apenas três minutos de mercado e uma hora de cozinha, Beth foi eleita a melhor do desafio ao preparar um ravioli. Astro e Sergio foram destaques positivos e Helena acabou sendo eliminada.

O Masterchef+ é um programa da franquia do reality de competição culinária formado somente por participantes com mais de 60 anos.

