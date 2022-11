Filha de Juliano Cazarré tem piora no estado de saúde

Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré e da stylist Letícia Cazarré, teve uma piora no estado de saúde. Com apenas cinco meses, ela tem uma cardiopatia congênita rara, chamada anomalia de Ebstein.

A bebê pode estar com uma infecção grave, segundo divulgado por Letícia em suas redes sociais.

Letícia Cazarré Stylist Quem puder, reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave.

Legenda: Filha de Juliano Cazarré tem piora em estado de saúd Foto: Reprodução/Instagram

"Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos", afirmou. A stylist também compartilhou mensagens bíblicas em seu perfil no Instagram.

Maria Guilhermina já passou por diversos procedimentos médicos, como três cirurgias e uma traqueostomia. A menina nasceu em 21 de julho e teve alta após dez dias, mas voltou a ser hospitalizada depois.

O que é Anomalia de Ebstein?

A cardiopatia de Maria Guilhermina foi constatada ainda nos exames pré-natais. Acardiopatia rara atinge a válvula tricúspide, podendo ter severidade leve, moderada ou grave, de acordo com informações do Hospital Infantil Sabará.

Por conta da doença, a válvula tricúspide é malformada e fica em uma posição muito baixa, permitindo que o sangue escape para trás a partir do ventrículo para o átrio.

Ainda conforme a publicação do Hospital, essas anormalidades podem levar à insuficiência cardíaca congestiva e um back-up do fluxo sanguíneo que resulta em acúmulo de líquido nos pulmões.

As formas graves do defeito podem causar um aumento tão grande do coração, até mesmo pré-natal, que ele enche a cavidade do peito do bebê e ocupa as áreas dos pulmões, que acabam ficando muito pequenos. Assim, casos extremos acabam por não ser apenas um problema de coração, mas, sim, um problema de coração-pulmão.

A doença afeta um em cada 10 mil bebês.