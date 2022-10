Filha de Juliano Cazarré vai passar por traqueostomia; entenda o que é o procedimento

Maria Guilhermina, de apenas 3 meses, filha do ator Juliano Cazarré com a stylist Letícia Cazarré, passará, nesta quinta-feira (20), por uma traqueostomia. A própria Letícia deu a notícia aos seguidores, em um post no Instagram, nesta terça (19).

“Amanhã será um dia de novos desafios, nossa pequena vai passar por uma traqueostomia, mas tenho certeza de que vai vencer, como fez até hoje. Obrigada, amigos e amigas, pelas orações. Peço que continuem firmes pedindo não só por ela, mas por todas as crianças que precisam recuperar a saúde”, escreveu.

A traqueostomia é um procedimento que consiste em abrir um pequeno buraco na garganta, diretamente na traqueia, para auxiliar na respiração.

Cardiopatia congênita

Maria Guilhermina de Guadalupe é a 5ª filha do casal, e nasceu em junho deste ano, com uma cardiopatia congênita rara, chamada anomalia de Ebstein. Desde que nasceu, apesar do pouco tempo de vida, ela já passou por três procedimentos cirúrgicos.

Juliano e Letícia ainda são pais de quatros filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Há poucos dias, Letícia contou que reencontrou Vicente e Inácio, após dois meses sem vê-los, já que ela está acompanhando Maria Guilhermina na UTI em São Paulo. Ela registrou o momento com uma selfie com os meninos no Instagram.