Saiba quem é Naira Ávila, mãe de João Guilherme com sertanejo Leonardo

Após as críticas do ator João Guilherme ao pai, o cantor Leonardo, serem rebatidas pela madrasta, Poliana Rocha, nesta semana, usuários das redes sociais questionaram sobre quem é a mãe do rapaz.

O artista de 21 anos é fruto do relacionamento entre o pai e a empresária Naira Ávila. Eles viveram um romance durante um momento em que Leonardo não estava com a atual esposa, conforme o jornal Extra.

Apesar de estar junto há mais de 25 anos, o casal já terminou algumas vezes e, nesse intervalo, o cantor acabou concebendo os filhos mais novos: Matheus Vargas e João Guilherme.

Quem é Naira Ávila

Naira Ávila, de 41 anos, é jornalista e influenciadora, além de proprietária de um estabelecimento de beleza e estética localizado em São Paulo. Ela é irmã do cantor e compositor Pedro Lucas Munhoz, mais conhecido pelo apelido Pe Lu, que ficou famoso nacionalmente ao atuar na antiga banda Restart.

Na década de 1990 e início da de 2000, a empresária atuou como dançarina do grupo de axé Raça Pura, dona de sucessos como "O pinto" e "Juliana".

Em 2001, quando estava separado de Poliana, Leonardo engatou um relacionamento com a mãe de João Guilherme, que engravidou. No entanto, o cantor se reconciliou com a esposa poucos meses após o caçula nascer.

Em 2009, a ex-dançarina se casou com o empresário Danilo Tuffi. O padrasto é considerado um segundo pai pelo ator. Juntos, eles são pais de Pietro, de 7 anos. Nas redes sociais, Naira Ávila é seguida por mais de 300 mil pessoas, e sempre é elogiada ao surgir ao lado do filho, pela semelhança e a aparência jovem.

