Fábio Porchat conta que viveu affair com Anitta no passado

O apresentador e humorista Fábio Porchat foi recebido por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank no podcast “Quem Pode, Pod”, nessa terça-feira (29).

No bate-papo, ele confirmou que ficou com a cantora Anitta, há cerca de 10 anos. “A gente se pegou, pouquinho. Peguei, sei lá, três vezes. Tem tanto tempo... Eu não sei nem se ela lembra”, disse ele, sem entrar muito em detalhes sobre o affair.

Na conversa com a dupla de apresentadoras, ele ainda brincou sobre o burburinho que circulou de que ele seria gay à época. "Foi engraçado que, uma semana antes, tinha saído que eu tinha um caso com um modelo do Espírito Santo e que eu tinha dado uma moto de presente para ele. Aí, na semana seguinte, eu peguei a Anitta. As pessoas têm que se decidir se eu sou gay ou não, porque eu fico confuso”, comentou.

“Quem achava que eu era gay eram os homens héteros. Eles acham muito. Mulher muito pouco, e gay não dá em cima de mim. Mas é muito curioso isso: é o homem hétero que sempre me chamou de gay”, acrescentou.

Atualmente, Fábio Porchat é casado com a produtora de cinema Nataly Mega, com quem se relaciona desde 2017.