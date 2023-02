Rihanna posa com o filho para a Vogue britânica

Após ser a grande atração do Halftime Show do Super Bowl no último domingo (12), Rihanna, 34, volta aos holofotes ao estrelar a capa da Vogue britânica de março. A imagem, bem como uma entrevista exclusiva com a artista, foi publicada pela revista nesta quarta-feira (15).

A cantora e empresária posou com o filho, de nove meses, e o marido, o rapper A$AP Rocky, para Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, fotógrafos renomados de moda. Os primeiros retratos públicos da família foram feitos em Malibu, a oeste de Los Angeles, na Califórnia.

Na entrevista à Vogue, Rihanna conta detalhes do parto do bebê, que ainda não tem nome, e diz que se sentiu "abençoada". "Não posso acreditar", ela disse.

"Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. E, meu Deus, esses primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse. Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Cara, você é um zumbi na maior parte [do tempo]", compartilhou a cantora, aos risos.

"Você fica, tipo: 'eles confiaram em nós para voltarmos para casa com esse bebê? Esta nova vida? Conosco? Sem médicos, sem enfermeiras, estamos apenas... indo para casa?'", brincou.

Novo bebê

Depois de sete anos se dedicando à marca de beleza, Fenty, e depois de dar à luz a um bebê com A$AP Rocky, Rihanna voltou aos palcos no Super Bowl. Ela se apresentou no State Farm Stadium em Glendale, no Arizona, para uma audiência estimada em 100 milhões, a maior de sua carreira.

A apresentação serviu, também, para que a artista anunciasse publicamente a sua segunda gravidez.