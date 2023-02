Reação de A$AP Rocky a show de Rihanna no Super Bowl viraliza nas redes

A reação do rapper A$AP Rocky ao ver a namorada Rihanna no palco do Super Bowl, nesse domingo (12), viralizou nas redes sociais. A cantora se apresentou no intervalo do evento e surpreendeu os fãs ao alisar a barriga indicando uma segunda gravidez. A gestação foi confirmada, após o show, por representante da cantora. Será o segundo filho do casal.

Em vídeo, o futuro papai aparece feliz ao ver Rihanna no palco. O Twitter da liga de futebol americano compartilhou o registro: "A$AP Rocky é que nem todo mundo assistindo Rihanna".

Gravidez

Em um macacão completamente vermelho e capaz de ressaltar a silhueta, a artista de Barbados levou a mão diversas vezes à barriga durante a apresentação, o que alimentou os rumores nas redes sociais sobre uma nova gestação.

A suspeita do público foi confirmada em seguida, por um representante da cantora, em entrevista à revista People, já na madrugada desta segunda-feira (13).

Rihanna teve o primeiro filho em maio do ano passado, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky.