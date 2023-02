Tadeu Schmidt fala em 'beijo não dado' e fãs acreditam em indireta para Amanda e Sapato

Durante seu discurso de eliminação, na noite de terça-feira (14), que culminou na saída de Paula, com 72,5% dos votos, Tadeu Schmidt falou sobre os arrependimentos de não viver tudo o que os brothers queriam no BBB 23. Em uma parte do discurso, o apresentador cita beijos que eles gostariam de ter dado e não deram.

“É só o eliminado que vai lamentar o que poderia viver aqui, as emoções que sentiria aqui. Até o beijo que, no fundo, queria dar e não deu. O abraço que queria e não recebeu”.

Na casa, em conversa com Bruno pós-paredão, Domitila chegou a questionar se a parte do beijo era sobre Amanda e Cara de Sapato. Na internet, o discurso também repercutiu, principalmente para quem torce para o casal, que recebeu o nome carinhoso de "DocShoe".

“Era só a Domi chegando hoje na festa e falando para o Sapato e Amanda que a indireta de beijar que o Tadeu falou ontem no discurso de eliminação foi para eles”, pediu um usuário do Twitter. “Domitila, fala que o discurso do Tadeu na parte do beijo era para eles, por favor”, escreveu outro.

Torcida

Na tarde desta quarta-feira (15), até o perfil do Instagram da Globoplay fez um post brincando com a grande torcida pelo casal. “Aguardando cenas dos próximos capítulos”, diz a legenda.

Apesar disso, Amanda e Sapato já disseram algumas vezes na casa que são amigos, mas ficaram bem emocionados com o retorno da médica após seu primeiro paredão. “Você é meu porto seguro”, disse ela ao lutador, que respondeu: “Você que é o meu”.