Key Alves, do BBB 23, diz que nunca leu um livro na vida

Em uma conversa no Quarto do Líder do BBB 23, na madrugada desta terça-feira (14), com Gustavo, Cristian e Sarah Aline, Key Alves, de 23 anos, revelou que nunca leu um livro na vida.

A conversa sobre o tema começou quando Key brincou com Gustavo, com quem ela vive um relacionamento no reality show, pelo fato dele trocar palavras nos textos que lê como líder.

A jogadora de vôlei revelou que costumava fazer o mesmo, mas melhorou por conta das “publis” que faz no Instagram.

“Eu fazia muito isso aí. Sabe como eu melhorei? Fazendo 'publis', porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa”, disse.

“Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?”, acrescentou.