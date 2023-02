Enquete BBB: parcial aponta Bruno como 4º eliminado do reality

O participante Bruno deve ser o próximo eliminado do BBB 23, conforme aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. A eliminação só acontece, de fato, no programa na terça-feira (13), mas o levantamento já mostra o alagoano, conhecido pelo apelido de Gaga, com pouco mais de 44% dos votos dos leitores do site.

O paredão quádruplo, que ainda envolve Amanda, MC Guimê e Paula, parece mostrar já quais dos brothers não tem boa recepção até o momento. Paula, por exemplo, deve ser a segunda mais votada na berlinda, recebendo 40,2% dos votos da enquete.

O segundo mais votado entre os confinados foi a participante Amanda, que foi ao Paredão com direito à participação na prova Bate e Volta.

Amanda, Bruno e Fred participaram da prova para definir qual deles estaria foram da berlinda, mas Nicácio levou a melhor entre eles.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (7).