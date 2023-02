Durante conversa com Marvvila, no BBB 23, Sarah Aline revela crush em João Gomes

Sarah Aline e Marvvila conversavam, na madrugada desta quarta-feira (14), no Quarto Fundo do Mar, sobre interesses amorosos, quando a psicóloga revelou que tem um crush famoso.

“Eu já tive um crush no João Gomes, mas ele namora hoje em dia”, contou Sarah. “Ele é tudo”, elogiou Marvvila.

João Gomes já foi assunto outras vezes na casa. Em janeiro, em conversa com Domitila, Key Alves acabou revelando que já ficou com o artista.

A jogadora de vôlei contou que os dois se conheceram pelo Instagram, após ela mandar uma mensagem para ele.

“O maior babado foi que ele foi lá no meu prédio. Ele dormiu e ia embora no dia seguinte, aí eu falei que ia treinar e o segurança ia buscar ele depois. Ele resolveu sair do meu prédio de manhã às 10h e aí eu vejo o grupo do condomínio e foto dele lá. O pessoal falando que ele estava morando lá, que ele tava comigo e eu fiquei rindo”, contou Key a Domitila.