BBB 23: Larissa e Bruna Griphao brigam devido à bagunça da atriz

Bruna Griphao se envolveu em uma discussão com Larissa e Aline Wirley na tarde desta quarta-feira (15). Tudo começou devido à bagunça no Quarto Deserto. Bruna disse não ter gostado que a professora de educação física mudou suas coisas de lugar.

Larissa justificou que as roupas de Bruna estavam jogadas por todo o quarto. “Tem coisa sua em cima do armário, embaixo do armário, aqui do lado. Para de anular os seus erros com os erros dos outros”, disse a professora.

“Eu não estou anulando, só que eu estou falando que todo mundo faz a mesma coisa. Aí o meu todo mundo se sente no direito de pegar minhas coisas e mudar de lugar. Não é pra fazer isso. Se você quer pegar alguma coisa de alguém, independentemente do que seja, você chega e avisa", respondeu Bruna.

Larissa reforça que todo mundo acha a atriz bagunceira, mas que só ela fala e acaba saindo como a ruim da história. Bruna reforça que não gosta que mexam nas coisas dela. "Só não pega as minhas coisas, eu odeio que façam isso, já falei várias vezes”.

Zona

Aline entra na conversa e também reclama da bagunça da atriz, reforçando o ponto de vista de Larissa. "Não é questão de zona do quarto, é questão da sua desorganização, que, por acaso, sua mala estava aí, a gente passava, toda hora eu chutava uma coisa sua".

Durante a discussão, Larissa chegou a sair do quarto e bater a porta.

Bruna também saiu do local e desabafou com Ricardo sobre a discussão. Ela disse que está de saco cheio e que não gostou quando Aline entrou na conversa. “Eu ficava assim, gaguejando, para argumentar com a mami. Não consigo".

Não é a primeira vez que Larissa e Bruna discutem no BBB 23. Há uma semana, por exemplo, elas brigaram após os brothers fazerem baderna em um “after” da festa em um dos quartos da casa.