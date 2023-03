MC Pipokinha: entenda as polêmicas que envolvem a funkeira

A funkeira MC Pipokinha é um dos nomes mais citados da Internet atualmente, figurando em diversas publicações nas redes sociais, mas não de uma forma tão positiva. Nas últimas semanas, a artista virou alvo de críticas por uma série de declarações controversas envolvendo salário de professores, assédio e até mesmo o crime de zoofilia.

Além de cantora, Pipokinha também vista nas redes como influenciadora digital e já mostrou cenas de diversos shows em todo o Brasil. Segundo seguidores, no entanto, as publicações e apresentações da artista têm chamado atenção por conta do cunho sexual em cada uma delas.

Críticas sobre assédio

Uma das discussões mais antigas sobre as declarações da funkeira ocorreu quando ela opinou, durante entrevista a um podcast, que assédio é "a coisa mais normal que existe".

"Em relação a assédio, assédio todo mundo… Você é bonito, você não sofre assédio? Então, todo mundo sofre assédio. Isso é a coisa mais normal que existe no mundo", disse ela, na declaração completa.

Segundo ela, a forma de lidar com o assédio seria aprendendo a se defender e chegou a citar um dos episódios no qual teria sofrido com o problema.

"Sempre vai ter alguém querendo passar dos limites com você. Vai de você saber se impor e saber se defender. ‘Ah, eu não sei me defender’. Então evita, não use uma roupa curta. Se você não sabe lidar com assédio, [...] se você vai ficar com medo quando ele mexer com você, não use uma roupa curta", completou.

As críticas, claro, foram instantâneas. Usuários das redes sociais ressaltaram o perigo da visibilidade das falas da funkeira, que podem ressaltar opiniões erradas de que a vítima pode ser culpabilizada em situações criminosas de assédio.

Deboche sobre salário

Na polêmica mais recente, MC Pipokinha viu uma série de shows serem cancelados após debochar do salário de professores no Brasil.

O caso ocorreu logo após a cantora ser criticada nas redes por conta do conteúdo sexual em shows, quando ela teria até mesmo recebido sexo oral de uma fã no palco de uma boate.

Um professora, então, teria comentado em uma das redes da cantora sobre a problemática de ações desse tipo diante do público.

Pipokinha desdenhou, inclusive, do salário da profissional, comparando com o que tem ganhado nos shows. "Tem nada pra fazer em casa não, tem que ser professora. [...] Coitada, meu baile tá [R$] 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, ela não ganha nem [R$] 5 mil sendo professora", disse a funkeira.

As críticas nas redes sociais também surgiram em centenas. Após isso, a artista teve apresentações canceladas em todo o país, incluindo um festival de grande porte no Rio Grande do Norte.

Sexo oral em show

A polêmica envolvendo o salário de professores teve origem em uma anterior, quando MC Pipokinha recebeu sexo oral de uma fã durante uma apresentação artística. A mulher teria subido ao palco, após ser chamada pela funkeira, e teve relação ao vivo diante da plateia.

Após receber sexo oral, Pipokinha ainda teria levantado do palco, olhado para a mulher completamente nua e beijado os seios dela, sem se incomodar com os presentes no local. Segundo fãs da cantora, momentos desse tipo acontecem de forma corriqueira quando ela está cantando.

Acusação de zoofilia

Na sexta-feira (10), a cantora foi alvo de denúncia por suposta zoofilia, que teria ocorrido durante a produção de um dos vídeos para o perfil dela em uma plataforma de conteúdo adulto.

Legenda: Pipokinha teria mostrado gatos em contexto sexual no próprio perfil Foto: reprodução/Twitter

No vídeo, Pipokinha surge ao lado de vários gatinhos filhotes, enquanto os aproxima dos seios. Um dele chega a lamber o corpo dela, mas a cantora tenta retirar o animal, ainda que fazendo gestos de cunho sensual.

"Que foi, mãe? Tá grande. Não é para mamar meu peito, não. Para de mamar meu peito", diz ela na gravação. Segundo internautas, o vídeos teria sido gravado com malícia, visto que foi publicado como conteúdo erótico.

A ação, então, foi denunciada pelo delegado da Polícia Civil do Paraná e Deputado Federal Matheus Laiola (União). A Procuradoria-Geral da República confirmou recebimento de denúncia contra Pipokinha por meio de posicionamento à CNN. O ofício chegou na última quinta-feira (09) às 18h42 e ainda não foram tomadas providências.