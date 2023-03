Revelação de 'novo rosto' de Marrone após procedimentos viraliza nas redes; veja vídeo

O cantor Marrone, que faz dupla com o sertanejo Bruno, revelou o "novo rosto" após harmonização facial, no programa Fofocalizando, do SBT, na tarde dessa quarta-feira (8). Nas redes sociais, internautas viralizaram o momento do artista.

Veja momento da revelação

REPERCUSSÃO NAS REDES

Um usuário comentou que o cantor fez a cirurgia "para se transformar em galã e ficou parecido com o (vilão) Elgar, da série Power Rangers Turbo", brincou.

Outro usuário brincou que pouca coisa mudou. "O Marrone fez plástica pra rejuvenescer e ficou a cara daquele cantor sertanejo, que faz dupla com o Bruno", tuítou.

Já uma usuária resolveu brincar com um dos maiores sucessos da dupla, a música "Dormi na Praça". "Pelo visto o guarda não foi amigo e bateu, prendeu e fez tudo com o Marrone"

PROCEDIMENTOS

Segundo o portal Metrópoles, o cantor sertanejo fez diversos procedimentos em fevereiro deste ano. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ele afirmou que estava feliz. "Quando olho para o espelho, eu digo: 'eu tô bonitão'". A dupla de Bruno ainda brincou "antes, eu era um galão e agora sou um galã. Eu tô me achando o Brad Pitt".

Marrone foi operado em São Paulo e os procedimentos tinham o objetivo de retirar a expressão "caída" e contornar melhor o nariz.