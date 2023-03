Dupla Maiara e Maraísa anuncia cruzeiro temático para 2024

Na quarta-feira (8), a dupla Maiara e Maraísa anunciou o cruzeiro temático “Maiara e Maraísa em Alto Mar”, que sairá do Porto de Santos e será realizado de 8 a 11 de março de 2024. O evento vai receber atrações famosas, e a primeira confirmada é a cantora Simone Mendes.

"Queremos proporcionar uma experiência a altura do carinho de nossos fãs, recebê-los com a melhor estrutura possível", reforçou Maraisa. “Foi um trabalho árduo chegar onde chegamos, e queremos comemorar muito. Este projeto do navio com nosso nome faz parte de nossas conquistas”, acrescentou Maiara.

O navio escolhido para o cruzeiro foi o MSC Preciosa, que recebe até 4.335 passageiros. As vendas serão iniciadas no dia 20 de março.