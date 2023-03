Nattan é confirmado no 'Dança dos Famosos' do Domingão; veja lista completa

A nova temporada da "Dança dos Famosos", quadro do Domingão com Huck, estreia no próximo domingo (12). Conforme o colunista André Romano, do Observatório da TV, o músico cearense Nattan foi confirmado como um dos participantes do programa.

Além dele, ainda devem participar os ex-BBBs Douglas Silva, Linn da Quebrada, Carla Diaz, Rafa Kalimann, assim como os artistas Heloísa Périssé, Guito e Belo. Ao todo, serão 16 famosos.

Ao final da competição, o vencedor ganha um troféu, a titulação de melhor dançarino e um carro zero. O programa que acontece em meio ao "Domingão com Huck" tem direção de Henrique Matias.

Novidades na temporada de 2023

O quadro contará com uma dinâmica inédita, na qual os participantes precisarão competir com coreografias em grupo. Dentre os jurados técnicos, estão: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Todos os participantes serão revelados oficialmente no Domingão, ao vivo, na TV Globo.