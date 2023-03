Pedro Sampaio se pronuncia após rumores sobre possível namorado: 'entender o tempo de cada pessoa'

O DJ Pedro Sampaio se pronunciou pela primeira vez sobre os rumores do relacionamento entre ele e o modelo e atleta de vôlei, Henrique Meinke.

Mesmo sem falar do assunto diretamente, em publicação no Twitter, o músico ressaltou que cada pessoa tem um tempo diferente e pontuou que sabe que pode contar com os fãs.

Pedro e Meinke estariam juntos há cerca de sete meses e a família dos dois já teria sido comunicada sobre o relacionamento.

Nos comentários da publicação, os internautas saíram em defesa do DJ.

"O importante é estar feliz! bom diaaaa pedro 💖", escreveu um. "Como eu amo um homem. É sobre isso! Suave na nave Pedrinho!", disse outro.

"E te amo e te respeito, Pedro! Você é incrível, mas confesso que fiquei triste porque achei que eu tava na fila de espera, mas não tinha mais fila 😭", brincou outro fã.