Rodrigo Simas estreia monólogo e revela: ‘sou um homem bissexual'

O ator Rodrigo Simas falou pela primeira vez abertamente sobre sua sexualidade. Ele aproveitou o mais recente trabalho no teatro, o monólogo “Prazer, Hamlet”, em cartaz no Rio de Janeiro, para falar sobre o tema.

“Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora”, disse ele ao “Extra”.

Namorando Agatha Moreira há quatro anos e meio, na mesma entrevista, Rodrigo disse que a atriz é o amor de sua vida. “Somos um casal bem normal, com altos e baixos. Por sermos muito parecidos, isso nos faz bater de frente, algumas vezes. Porque nos reconhecemos um no outro. O que me irrita nela, e vice-versa, são características que também tenho. Nos espelhamos um no outro”.

O ator também revelou que não pretende ter filhos, pelo menos por enquanto. “Neste momento, pelo menos. Não sei se mudará mais para frente. Mas, por agora, não está nos nossos planos”.