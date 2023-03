Quem morre na novela Mar do Sertão? Veja o que acontece com Tertulinho na reta final

Na novela 'Mar do Sertão', exibida na faixa das 18h, na Rede Globo, a disputa entre os personagens Tertulinho (Renato Góes) e Noé Dantas (Marcelo Adnet) acabará em tragédia nesta sexta-feira (3). Após levar um tiro por acidente, o ex-cafetão cairá morto, resultando na morte do filho de Deodora (Debora Bloch) por assassinato.

O cenário de destruição será encontrado pelo sargento Venâncio (Hugo Germano), responsável por sacar as pulseiras do bolso e levar Tertulinho para a delegacia. Antes disso, no entanto, ele receberá o apoio de Xaviera (Giovana Cordeiro), que tentará salvar o namorado.

Na cadeia

Sem conseguir negar o homicídio, logo depois de ser encontrado coberto de sangue na cena do crime, ele aceitará o pedido do policial, justamente por saber que não terá como negar o ocorrido à Justiça.

Xaviera, desesperada, tentará a todo custo liberar o amado. "Tu vai prender um homem que agiu em legítima defesa", afirmará a ex-golpista, mesmo após não receber nenhum retorno positivo do sargento. "Deixe, Xaviera. Eu tenho que ir", lamentará Tertulinho.

No dia seguinte, com Tertulinho ainda preso depois da noite na delegacia, Tertúlio (José de Abreu) assumirá o crime e tomará o lugar do filho na cela.

Mar do Sertão, escrita por Mario Teixeira e com direção de Allan Fiterman, Mar do Sertão segue no ar até 17 de março. O folhetim será substituído por Amor Perfeito, de Duca Rachid e Julio Fischer.