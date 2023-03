Roberto Carlos revela namoro aos 81 anos: 'tudo tem seu tempo'

O cantor Roberto Carlos, 81 anos, revelou estar namorando durante coletiva de imprensa no cruzeiro Emoções em Alto Mar. Artista fez hiato de três anos e retornou com novidade. No entanto, diz que manterá a identidade da amada em segredo. As informações são do Extra.

"Tô namorando, mas não vou dizer quem é. Tudo tem seu tempo", declarou. Roberto Carlos já casou três vezes e declarou não descartar a possibilidade de uma outra união estável.

Roberto Carlos Músico "Depende do amor. Não sou contra casar de novo. Depende da pessoa que eu encontre ou encontro. Decidir se vou casar de novo, nada contra. Casamento é algo saudável, depende do casal".

"Isso de cada um viver na sua casa, é uma questão de opção", acrescentou.

Primeira edição do cruzeiro após a pandemia

Ainda segundo o Extra, esta é a primeira edição do cruzeiro desde a pandemia de Covid-19. Porém, apesar de ter retomado, não sabe se continuará com o projeto nos próximos anos.

"Estou com várias músicas pra gravar, vou entrar em estúdio direto agora. Quero fazer uma porção de coisas e estou compondo direto. Já tenho quatro canções gravadas, prontinhas. Estou decidindo como eu lanço, se tudo junto ou uma de cada vez. Mas tenho tudo isso na manga", concluiu.