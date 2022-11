Roberto Carlos soube da morte de Erasmo Carlos por telefone, diz colunista

O cantor Roberto Carlos foi informado da morte de Erasmo Carlos, que faleceu na manhã desta terça-feira (22), por telefone. De acordo com informações da Veja, um familiar do músico ligou para o Rei logo que teve confirmação da morte.

Assim, Roberto estava ciente da notícia antes da publicação oficial nos jornais. Apesar de ter acompanhado o quadro de saúde complicado do amigo, com quem compôs mais de 500 canções, ficou triste pela perda.

Roberto estava em sua residência no Rio de Janeiro, e deve manter a agenda de shows, conforme a assessoria de imprensa dele.

Amigos de longa data e parceiros musicais, os dois tiveram uma relação tão próxima que muitos até hoje ainda se perguntam se eles são irmãos. A amizade entre os cantores, inclusive, foi abalada somente uma vez, na única ocasião da vida em que Tremendão se desentendeu com o Rei.

Internação

Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos. O cantor e compositor estava internado desde o dia 17 de outubro. Ele obteve alta e voltou ao hospital na noite da segunda-feira (21). A causa da morte ainda não foi divulgada.

No início de novembro, o artista chegou a celebrar a alta após duas semanas de internação no Hospital Barra D'Or para realizar exames e tratar uma síndrome edemigênica. Em agosto do ano passado, Erasmo teve Covid-19 e precisou ser internado por oito dias para tratar a doença.

Ele estava casado com Fernanda Passos, de 32 anos, desde 2019. O casal oficializou a relação após nove anos de namoro. Nos últimos anos, o Tremendão mantinha concorrida agenda de shows e lançamentos de discos.