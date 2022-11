Erasmo Carlos disse em autobiografia ter brigado com Roberto apenas uma vez; saiba o motivo

Amigos de longa data e parceiros musicais, Roberto Carlos e Erasmo Carlos - morto nesta terça-feira (22) - tiveram uma relação tão próxima que muitos até hoje ainda se perguntam se eles são irmãos. A amizade entre os cantores, inclusive, foi abalada somente uma vez, na única ocasião da vida em que Tremendão se desentendeu com o Rei.

O episódio foi relatado na autobiografia de Erasmo Carlos "Minha fama de mau", lançada em 2009, e que traz, entre diversas passagens da vida do artista, sua relação com Roberto Carlos.

Um dos trechos da obra, narra que o único desentendimento entre os amigos aconteceu porque Erasmo foi homenageado como compositor no programa de Wilson Simonal, no fim dos anos 1960. Na ocasião, no entanto, não foram dados os créditos das canções à Roberto.

"Roberto e eu brigávamos muito naquele início, mas só com os outros. Entre nós houve um único desentendimento em toda a carreira. Tudo por conta de um equívoco, em 1967, quando fui homenageado como compositor no programa "Show em Si... monal. (...) nem eu, nem o apresentador, Simonal, nem os produtores do programa - se lembrou de dar o crédito das parcerias a Roberto (...) A coisa cresceu, alastrando-se como um câncer pelas pessoas que tinham inveja da nossa união e viam naquele estopim aceso a possibilidade de explodir nossa amizade (...) O bom senso prevaleceu quando, alguns meses depois, recebi uma fita com uma melodia gravada onde Roberto dizia: 'Bicho, não estou mais zangado com você. Essa letra você faz em dez minutos'. A música era "Eu sou terrível", descreveu Erasmo.

A autobiografia também fala sobre os boatos de namoro do artista com a cantora Wanderléa, na época da Jovem Guarda.

"Perguntam-me sempre se não rolou nada entre mim e Wanderléa, no período da Jovem Guarda. Digo que não, em bora da minha parte deva admitir que a intenção existia. Mas o forte policiamento do seu Salim - um verdadeiro pai-zagueiro, marcando em cima do lance qualquer tentativa de gol - não deixava espaço para atacantes matadores como eu", descreveu ele em outros trecho da publicação.

Internação

Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos. O cantor e compositor estava internado desde o dia 17 de outubro. Ele obteve alta e voltou ao hospital na noite da segunda-feira (21). A causa da morte ainda não foi divulgada.

No início de novembro, o artista chegou a celebrar a alta após duas semanas de internação no Hospital Barra D'Or para realizar exames e tratar uma síndrome edemigênica. Em agosto do ano passado, Erasmo teve Covid-19 e precisou ser internado por oito dias para tratar a doença.

Ele estava casado com Fernanda Passos, de 32 anos, desde 2019. O casal oficializou a relação após nove anos de namoro. Nos últimos anos, o Tremendão mantinha concorrida agenda de shows e lançamentos de discos.