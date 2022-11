Erasmo Carlos e Wanderléa sobre boatos de namoro: 'A paquera sempre existiu'

Parceiros de Jovem Guarda, Erasmo Carlos e Wanderléa namoraram? A dupla respondeu à questão em 2014, no programa Altas Horas, da Rede Globo. “A paquera sempre existiu, mas a filha do seu Salim resistiu", brincou o Tremendão.

De acordo com Erasmo, o pai da Ternurinha não era fácil e fazia marcação cerrada. “Igual zagueiro”. Apesar de negar o affair, Wanderléa sempre demonstrou bastante carinho pelo amigo. “Nós estamos a vida inteira juntos. Ele é meu Clark Gable", afirmou.

Ainda durante o programa de Serginho Groisman, a dupla detalhou como aconteceu o início da amizade. Um dia, Erasmo estava substituindo um DJ na rádio, e Wanderléa entrou pensando que ia ao programa do tal músico; mas era o Tremendão que estava lá.

Em outra ocasião, ainda sobre relacionamentos amorosos na época da Jovem Guarda, a Ternurinha contou a Gugu que "Roberto e Erasmo eram muito paqueradores, namorar um deles com aquele monte de menina pendurada... Não dava para ter romance".

"Todos os dois foram muito interessantes enquanto jovens, são sedutores e maravilhosos até hoje. Mas se tivesse tido alguma coisa séria, teria terminado rapidamente", disse ela.

O fenômeno da Jovem Guarda

Movimento cultural surgido em meados da década de 1960, a Jovem Guarda mesclava música, comportamento e moda. A iniciativa foi consolidada com esse nome em 22 de agosto de 1965, a partir da estreia do programa televisivo Jovem Guarda exibido pela TV Record, em São Paulo.

À época, a atração era apresentada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa. Juntos, eles deram origem a toda uma nova linguagem musical e comportamental no Brasil. A alegria e descontração transformaram-na em um dos maiores fenômenos nacionais do século XX.

Além de Roberto, Erasmo e Wanderléa, destacaram-se no movimento artistas como Ronnie Von, Eduardo Araújo e Sylvinha Araújo, Wanderley Cardoso, Jerry Adriani, Martinha, Vanusa, Rossini Pinto, Leno e Lílian, entre outros.

Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos. O cantor e compositor estava internado desde o dia 17 de outubro. Ele obteve alta e voltou ao hospital na noite desta segunda-feira (21). A causa da morte ainda não foi divulgada. A morte foi informada, nas redes sociais, pelo diretor da TV Globo Boninho, e noticiada pelo gshow.

No início de novembro, o artista chegou a celebrar a alta após duas semanas de internação no Hospital Barra D'Or para realizar exames e tratar uma síndrome edemigênica. Em agosto do ano passado, Erasmo teve Covid-19 e precisou ser internado por oito dias para tratar a doença.

