Pedro Sampaio está namorando modelo e atleta; saiba quem é

Pedro Sampaio e Henrique Meinke estão namorando há pelo menos sete meses. As informações são do jornal Extra. O cantor de vários hits já apresentou o atleta e modelo aos amigos e familiares, contudo, o casal leva a vida íntima de forma discreta. Eles viajaram para Fernando de Noronha em janeiro e estiveram juntos no Baile da Vogue e na Farofa da Gkay.

Legenda: Juntos, eles viajaram para Fernando de Noronha em janeiro de 2023 Foto: Reprodução/Instagram

Henrique Meinke é modelo e jogador de vôlei. Natural de Mato Grosso, Meinke reúne cerca de 21 mil seguidores no Instagram. Aos 17 anos foi convocado para a Seleção Brasileira escolar. Já jogou pelo Tijuca Tênis Clube e hoje é modelo, agenciado pela 40° Graus Models.

Legenda: Henrique Meinke é natural do Mato Grosso e é modelo e atleta de vôlei Foto: Reprodução/Instagram

SEXUALIDADE DE PEDRO SAMPAIO

Em novembro de 2022, Pedro Sampaio foi flagrado em praia com Pablo Vittar. Na ocasião, eles estavam gravando o clipe da canção Sal. Também naquele mês, em entrevista ao G1, Pedro Sampaio afirmou que "levanta a bandeira da liberdade".

O cantor disse ainda que acha "a gente tá sempre descobrindo, evoluindo, se modificando. eu acho que isso é tão meio que atrasado [afirmar] ‘sou gay’, ‘sou bi’, ‘sou hétero’. Eu acho que você, você faz o que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser", contou.