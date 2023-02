Festa do BBB 23 tem Pedro Sampaio, confusão em dose dupla e troca de quarto; veja o que aconteceu

A madrugada foi movimentada na festa do BBB 23, entre a última sexta (24) e este sábado (25). Além do show de Pedro Sampaio, a casa mais vigiada do Brasil teve muito bate-boca, crise de ciúmes e até troca de quarto de um dos brothers.

A noite começou com a entrada inusitada de Pedro Sampaio: ele chegou à casa dentro de uma caixa, surpreendendo brothers e sisters. Foi a primeira apresentação solo do artista na casa.

A maior treta da noite rolou entre Fred Nicácio e Cara de Sapato, que resultou na mudança de quarto do lutador. Eles não se dão tão bem desde que o médico voltou do Quarto Secreto.

A treta iniciou quando Gustavo falou para o lutador que Fred mencionou seu nome em uma conversa dentro do quarto. Cara de Sapato chamou Nicácio para tirar satisfações e os ânimos se exaltaram, com os dois trocando farpas.

Fred até tentou descobrir quem havia compartilhado a informação, mas o lutador manteve sigilo.

“Olha o que você está fazendo, Sapato. Fofoquinha, historinha. De larga e traz”, disse Nicácio.

“Você não mudou sua atitude”, rebateu o lutador, que também o chamou de "babaca".

Os dois chegaram a gritar durante o tira-teima, mas foram contidos e separados pelos colegas.

Legenda: Fred e Cara de Sapato trocam farpas durante a festa Foto: Reprodução/Globo

Mais confusão

Bruna Griphao, que observava a discussão, foi questionada por Fred Nicácio. Depois que Key Alves e Domitila o levaram para a sala, a atriz também decidiu partir pra discussão.

"Você adora se meter em intriga dos outros", alfinetou o médico, e ainda falou apontando para a mesa de centro: "Quer gritar mais? Sobe aqui no palco, amor".

"Você quer gritar? Eu sei gritar mais alto. Você quer dar show? Eu sei dar mais show. Você é um babaca", rebateu Bruna Griphao.

Depois que a discussão esfriou, Nicácio comentou com outros participantes que o comportamento dela parecia o de um "pinscher raivoso".

Pouco antes, em uma conversa com Domitila, ele também disse que a atriz era "oca, sem conteúdo, uma pessoa vazia".

Troca de Quarto

Já na madrugada, Cara de Sapato resolveu sair do Quarto Fundo do Mar e voltar para o Quarto Deserto, sendo ajudado por Amanda e MC Guimê.

Fred Nicácio comemorou a mudança dizendo: "Um Fred Nicácio incomoda muita gente, quando volta do Paredão incomoda muito mais".

Por outro lado, MC Guimê comemorou: "O bom filho à casa torna".

Legenda: Cara de Sapato volta para o Quarto Deserto com ajuda de Amanda Foto: Reprodução/Globo

Ciumeira de Key Alves

Na pista da festa, Key Alves não gostou quando Larissa se aproximou e dançou entre Gustavo e Fred Desimpedidos. O cowboy se afastou, mas não conseguiu evitar questionamentos da parceira.

"Estou vendo essas suas brincadeiras suas com ela. Não sei porque você faz essas graças", reclamou a jogadora de vôlei. Ele tentou se defender, mas sem sucesso.