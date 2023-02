Enquete BBB: parcial atualizada segue apontando Gustavo como 6º eliminado

Gustavo Cowboy deve ser o sexto eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 23, segundo aponta enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O fazendeiro soma 55,7% de votos no levantamento. Ele disputa a permanência na casa com a miss Alemanha Domitila Barros e o médico e influenciador Fred Nicácio.

Legenda: Trio de emparedados foi decidido de surpresa Foto: Reprodução

Domitila é a participante com menos votos (21,1%), em seguida está Fred Nicácio com 23,2%. É importante frisar que o resultado da enquete não interfere na votação oficial do programa.

O resultado do Paredão surpresa será conhecido ao vivo na noite deste sábado (25), anunciado pelo apresentadora Tadeu Schmidt.

SEMANA TURBO NO BBB 23

Ainda no sábado, o segundo Big Fone da semana irá tocar ao vivo durante o programa. Quem atender irá ganhar imunidade e colocar alguém no paredão.

Quase no fim da dinâmica, os brothers deverão disputar as provas do Líder e do Anjo no domingo (26). Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.