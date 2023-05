MC Pipokinha tem show cancelado em Canoas, no Rio Grande do Sul, após polêmica com professores

A cantora MC Pipokinha teve mais um show cancelado em decorrência da polêmica causada em março, quando debochou do salário de professores em resposta a uma seguidora. A apresentação marcada para 26 de maio em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi cancelada pela produtora responsável. As informações são do g1.

Em nota divulgada na segunda-feira (15), a produtora Órbita afirma que "não compactua com a conduta da artista, já que acredita na educação como pilar essencial na vida de cada cidadão". (Veja nota completa abaixo).

A empresa afirmou que aqueles que já compraram ingresso para o show terão os valores ressarcidos.

Deboche sobre salário

Após as declarações de março, MC Pipokinha teve pelo menos sete shows cancelados no Brasil. A maior parte dos eventos tem público universitário ou é organizado diretamente por grupos de estudantes.

O caso ocorreu logo após a cantora ser criticada nas redes por conta do conteúdo sexual em shows, quando ela teria até mesmo recebido sexo oral de uma fã no palco de uma boate.

Um professora, então, teria comentado em uma das redes da cantora sobre a problemática de ações desse tipo diante do público.

Pipokinha desdenhou do salário da profissional, comparando com o que tem ganhado nos shows. "Tem nada pra fazer em casa não, tem que ser professora. [...] Coitada, meu baile tá [R$] 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, ela não ganha nem [R$] 5 mil sendo professora", disse a funkeira.

Pedido de desculpas

Ainda em março, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pela fala. Ela alegou ter sido mal interpretada.

"Salve, pessoal! Presta atenção... Primeiramente, queria pedir desculpas a todos vocês e aos professores. Fui mal interpretada pelo que falei. Se eles se sentiram ofendidos comigo, peço muitas desculpas", disse.

Segundo ela, a motivação para a declaração veio dos ataques que estaria recebendo na ocasião. "Eu estava sofrendo muitos ataques, que não vieram na mídia, então no calor da emoção eu falei aquilo mesmo. Mas em nenhum momento eu quis ofender os professores. Não foi minha intenção. É isso, família, espero que tenham entendido!", finalizou ela.

Leia nota completa da produtora Órbita

A Órbita, comunica o cancelamento do show da MC Pipokinha, agendado para 26 de maio de 2023. A decisão foi em detrimento dos últimos acontecimentos envolvendo a MC.

A direção da Órbita não compactua com a conduta da artista, já que acredita na educação como pilar essencial na vida de cada cidadão, sendo o ambiente escolar a casa de acolhida de todos depois do ambiente familiar.

Desta forma, não incentivamos artistas que não valorizem os professores e os docentes em todas as esferas da educação.

A Órbita informa que os clientes que adquiriram ingressos para o show serão ressarcidos.

Em nossas redes sociais informaremos como os clientes deverão proceder.

A Órbita, que fica localizada na rua Liberdade, 980, na cidade de Canoas, está à disposição para realização de festas, eventos corporativos e comemorações, sempre primando pela diversão, cultura e acima de tudo, pela educação.

Equipe Órbita.

#PelaEducação

#PelosProfessores"