Ex-marido de Simaria anuncia lançamento de livro 'Até que a mentira nos separe'

Em meio à briga na Justiça com a ex-mulher, Simaria, com quem tem dois filhos, Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 7, Vicente Escrig publicou um vídeo no Instagram, na quinta-feira (8), para anunciar que lançará um livro intitulado “Até que a mentira nos separe”.

A intenção, segundo ele, é ajudar outros casais que estão protagonizando uma briga judicial. “Espero que seja de grande utilidade para pessoas que estão em algum tipo de relacionamento e passando por algum tipo de dificuldade para conseguirem lidar com essas grandes ameaças que estão em qualquer canto e podem minar nossa estabilidade emocional”, diz ele no vídeo.

“Não esperem nenhum Machado de Assis, Clarice Lispector, Paulo Coelho. Sejam compreensivos e saibam valorizar mais o conteúdo”, acrescentou.

O espanhol ainda agradeceu o apoio que tem recebido e disse que agora estará mais presente nas redes sociais. "Agradecer cada pessoa que está participando tanto a favor, quanto contra, desse debate, dessa discussão que eu acho supersaudável. É um diálogo que nossa sociedade merece ter, precisa ter. Eu, no meu caso, como falei, tenho que respeitar o segredo de Justiça. Mas isso não vai me impedir de colocar conteúdo relacionado ao respeito".

Vicente ainda falou sobre a dificuldade em relação à guarda dos filhos. “No momento que meu direito de pai foi violentado, metralhado, aniquilado, eu perdi meu propósito. Não tem sido fácil. Por isso, eu achei nessa luta o meu novo propósito. Estou sabendo que estão tentando derrubar meu perfil e outras coisas. Enquanto não derrubam, eu vou continuar lutando por essa causa, por ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais equitativa”.

Simaria e Vicente anunciaram a separação em 2021. No início do mês, ele falou pela primeira vez sobre a separação, em entrevista ao jornalista Léo Dias. Na conversa, o espanhol ressaltou que a relação com Giovanna e Pawel foi muito prejudicada desde o fim do relacionamento com a artista. Atualmente, Vicente mora na Espanha.