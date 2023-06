Show de Taylor Swift no Brasil abre pré-venda nesta sexta (9); veja como comprar ingresso

A pré-venda dos ingressos para os shows da cantora Taylor Swift no Brasil começa nesta sexta-feira (9). Clientes do C6 Bank Mastercard podem comprar até 4 ingressos por CPF, entre 10h de hoje até 23h50 de sábado (10), no site oficial da turnê.

Os shows da “The Eras Tour” no Brasil acontecem no dia 18 de novembro, no Engenhão, no Rio de Janeiro; e dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A cantora Sabrina Carpenter é a convidada especial para os shows de abertura.

A venda para o público geral começa na segunda-feira (12), a partir de 10h.

Valor dos ingressos para show de Taylor Swift

Os ingressos variam entre R$ 240 e R$ 950 para o show do Rio, e entre R$ 190 e R$ 1.050 para São Paulo, dependendo do setor escolhido.

Primeira turnê

Essa é a primeira vez que uma turnê de Taylor Swift passa pelo Brasil. Ela esteve em 2012 em solo brasileiro, mas fez somente um show promocional de 40 minutos para convidados e imprensa. Em 2020, ela traria a “Lover Fest” para os fãs brasileiros, mas a turnê foi cancelada devido à pandemia.