Conheça Willi Ninja, homenageado do Google nesta sexta-feira (9)

O Doodle do Google celebra, nesta sexta-feira (9), o dançarino Willi Ninja. O coreógrafo é conhecido como “Padrinho do Voguing” e é um artista aclamado, responsável por abrir espaço para aceitação da comunidade negra LGBTQIAP+ nas décadas de 1980 e de 1990.

Ele foi o criador da "The Iconic House of Ninja" ("A Icônica Casa dos Ninjas", em tradução livre), comunidade que existe até hoje, mesmo após 17 anos da morte dele.

A plataforma escolheu este dia para homenageá-lo porque, há 33 anos, foi lançado, no NewFest New York LGBT Film Festival, o documentário "Paris is Burning", apresentado pelo artista e sua casa. A produção exibiu o estilo de dança único do profissional e foi um sucesso, responsável por levar o trabalho dele para o grande público.

Ilustrado por Rob Gilliam, o Doodle exibe passos icônicos de Wili, conhecido pelas poses dramáticas. Ao clicar na arte, o usuário é encaminhado para assistir um breve vídeo sobre o artista, que ainda mostra apresentações de alguns integrantes atuais da Icônica Casa dos Ninjas.

Quem é Willi Ninja?

Legenda: Casa criada pelo artista existe até os dias atuais, mesmo após 17 anos da morte dele Foto: Paul Hawthorne / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Nascido em 1961, Willi cresceu em Flushing, no Queens, Nova York. Durante a vida, teve a mãe como maior apoio. Ela acolheu a identidade dele, o encorajou a fazer balé no Apollo Theatre e o incentivou a seguir a paixão pela dança. De origem humilde, eles não podiam pagar as aulas de dança caras, mas o artista era um autodidata.

Willi passou a dominar a arte do voguing, ou vogue, que é um estilo de dança que combina poses da moda com movimentos, mímicos e de artes marciais. Segundo o Google, ela surgiu nos ballroons do Harlem, que eram espaços fundados e voltados para a população LGBTQ+, negra e latina, que se reunia e se expressava através de performances, de intervenções artísticas, de desfiles e de danças.

"A maioria dos participantes de salão de baile negros e latinos pertence a grupos conhecidos como casas, que oferecem uma família social estendida e rede de segurança para aqueles que enfrentam rejeição de parentes biológicos. Willi co-fundou sua própria comunidade chamada House of Ninja em 1982 e continuou para fornecer apoio e orientação para os membros de sua casa, mesmo depois que ele se tornou famoso", detalha o buscador.

Usando hieróglifos egípcios e artes marciais como inspirações, o coreografo criou novas técnicas de dança que redefiniram os padrões.

O estrelato dele atingiu o ápice nos anos 90, quando Willi passou a se apresentar em filmes, videoclipes e desfiles de luxo em todo o mundo. Os movimentos dele inspiraram celebridades que vão desde a cantora norte-americana Madonna ao estilista francês Jean-Paul Gaultier.

Quando não estava dançando, o artista atuava na defesa da comunidade LGBTQIAP+ e foi um dos primeiros a incentivar a conscientização sobre a prevenção do HIV/Aids em bailes drag, desempenhando um papel fundamental para auxiliar na redução do estigma em torno da doença.

Ele faleceu em 2 de setembro de 2006, aos 45 anos, devido a uma insuficiência cardíaca provocada pela evolução da aids, segundo relatou um amigo ao jornal The New York Times na época.