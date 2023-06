Atriz de 'Barrados no baile', Shannen Doherty, é diagnosticada com metástases no cérebro

A atriz Shannen Doherty, 52 anos, revelou que foi diagnosticada com metástases no cérebro em publicação na terça-feira (6). A protagonista do seriado "Barrados no baile" já tinha feito um tratamento de câncer de mama em 2015, e agora começa outro.

"No dia 5 de janeiro, exames mostraram metástases no meu cérebro. O vídeo de ontem mostrava o processo de preparação para usar a máscara necessária durante a radioterapia. Dia 12 de janeiro, a primeira sessão de radioterapia. O meu medo é óbvio", detalhou.

Shannen Doherty Atriz "Sou extremamente claustrofóbica, e há muita coisa acontecendo na minha vida. Tenho a sorte de ter grandes médicos como o Dr. Amin Mirahdi e os técnicos incríveis no (hospital) Cedar Sinai. Mas o medo... a agitação... É com isso que o câncer se parece".

Câncer de mama

Em 2015, Shannen recebeu o diagnóstico de câncer de mama, mas teve uma relação "positiva" com a doença. Na época, muitos fãs apoiaram. Após dois anos, publicou uma foto chorando com uma mecha de cabelo na mão.

Já em 2020, ela anunciou que o câncer de mama havia voltado. Durante entrevista ao programa "Good Morning America", disse que estava no estágio 4.

Conforme o jornal O Globo, atriz passou por tratamento de mastectomia, assim como radioterapia e quimioterapia.