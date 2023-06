Globo se pronuncia sobre vídeo de homem com pistola no programa Encontro: 'estudando medidas legais'

A Globo se pronunciou nesta quarta-feira (7) sobre o vídeo de um homem exibindo uma pistola no meio da plateia do "Encontro com Patrícia Poeta", que viralizou nas redes sociais. As imagens mostram um rapper indicando que está com a arma escondida entre o tênis e a calça. Ele também chega a mostrar uma munição.

Procurada pelo Metrópoles, a Globo disse já estar com medidas legais sobre o caso: "A Globo mantém protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. A empresa tem ciência do episódio, já identificou a pessoa, apurou que o objeto não se trata de uma arma verdadeira e está estudando as medidas legais a serem adotadas".

No vídeo, publicado no YouTube no dia 29 de maio, o homem ainda filma o estúdio mostrando Patrícia Poeta falando com o público. As imagens seguem com a pessoa filmando as logomarcas da Rede Globo no corredor da emissora, ao som de rimas que citam Deus.

O YouTube removeu o vídeo do site, após a repercussão do caso: "Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Globo Comunicações e Participações S/A".