MC Daniel briga com Léo Dias e Nego do Borel após rumores de término com Mel Maia

O cantor MC Daniel trocou farpas com Léo Dias e Nego do Borel sobre o relacionamento com Mel Maia, que supostamente passa por uma crise. O funkeiro respondeu os dois no Instagram, em uma matéria publicada pelo jornalista que dizia: "Mas já? MC Daniel curte fotos da ex-amante de Casemiro, da Seleção".

Nego do Borel, que teve diversas polêmicas de agressão e traição com a ex Duda Reis, comentou: "Que isso, Leo. Tá mais rápido que um foguete". Daniel rebateu: "Essa notícia é mentira. Se fosse você, seria verdade. Algo com agressão ou talarico, bem a sua cara".

No comentário da matéria ele ainda se dirigiu a Leo Dias: "2018, mano. Como você pode ser sujo assim? Eu fico impressionado com o tamanho da maldade no seu coração".

Nos stories, o MC alertou os fãs sobre mentiras na internet, mas não especificou nenhum rumor. "Cuidado com as mentiras da internet, ein. Se cuidasse da própria vida, o nariz não viveria sujo".

Suposta crise no namoro

Nesta semana, Léo Dias publicou que MC Daniel e Mel Maia estaria em uma crise. Ele disse, com base em fontes, que o casal está em desentendimentos.

No entanto, parece que eles não querem terminar o relacionamento. Atualmente, a atriz está no Rio de Janeiro, onde grava a novela da Globo “Vai na Fé”, e o cantor está em Paris, na França.

Em meio aos rumores, Mel apareceu nos 'Stories' do Instagram, nessa terça (6) e quarta-feira (7), de aliança. A atriz, no entanto, não se pronunciou sobre o namoro.