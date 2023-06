Mel Maia e MC Daniel vivem crise no namoro, diz jornalista

De acordo com Léo Dias, Mel Maia e MC Daniel estão enfrentando uma crise no namoro. Conforme fontes do jornalista, os desentendimentos entre os dois acontece há algum tempo, mas eles não desejam terminar a relação.

Atualmente, a atriz está no Rio de Janeiro, onde grava a novela da Globo “Vai na Fé”, e o cantor está em Paris, na França, MC Daniel assumiu o namoro com Mel Maia em dezembro de 2022, durante um live, após uma desconfiança de meses dos fãs. Em janeiro, o artista a presenteou com uma aliança de compromisso da grife de luxo Tiffany, no valor de R$ 33 mil.

Em maio desse ano, MC Daniel surpreendeu mais uma vez ao revelar que gasta R$ 300 mil por mês em passagens aéreas para visitar Mel no Rio de Janeiro.

“Eu gasto R$ 300 mil com passagem aérea por mês", começou. "O que acontece... Eu vou para o Rio, já levo um segurança ou dois, e produtores”, explicou ele na ocasião.