Susana Vieira diz não ter mais interesse em homens jovens: ‘passei de 25 para 50 anos’

A atriz Susana Vieira, de 80 anos, contou, em entrevista ao podcast PodPeople, que não tem mais interesse amoroso em homens mais jovens.

“Deixei de gostar de gente jovem, garoto. Gente jovem só para mexer no computador da gente. Só para essa parte de eletrônica", disse, aos risos. "Aí eu falei assim: 'vou começar a me interessar por pessoas mais velhas, que já fez 50 anos'. Passei de 25 para 50 anos, vou dobrando”, contou a artista, que atualmente está solteira. O último namorado público da atriz foi o mágico e ator Sandro Pedroso.

A atriz, no entanto, reclamou da postura dos homens dessa faixa etária: “Menina, que desespero. Que homens chatos, que gente mesquinha, como o homem está mesquinho em tudo: no amor, no afeto, no carinho, no horário, no dinheiro”.

Susana Vieira está atualmente no elenco da novela das 21h, “Terra e Paixão”, como a personagem Cândida.