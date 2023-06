Influenciador Júnior Caldeirão revela ter sofrido abuso sexual na infância: 'me lembro de tudo'

O influenciador Junior Caldeirão surpreendeu os seguidores ao se envolver em uma briga com a mãe, na madrugada desta terça-feira (6), e compartilhar as imagens nas redes sociais. Durante a discussão, que foi toda publicada nos stories do Instagram, o baiano revelou ter sofrido abuso sexual quando tinha 12 anos, cometido, segundo a denúncia, pelo cunhado.

Conforme sugere a sequência de vídeos, o desentendimento entre mãe e filho teve início após a matriarca acusar o influenciador de ganhar dinheiro com os vídeos que grava com a sobrinha no TikTok.

O influenciador, no entanto, disse que os vídeos gravados com a criança não rendem quase nada e destacou que a maior parte da renda com o aplicativo vem de conteúdos próprios. "Vocês veem tudo o que eu faço pela minha família, eu não preciso falar nada", comentou.

Na discussão entre mãe e filho, Junior Caldeirão fez uma série de acusações contra familiares, entre eles o cunhado, marido da irmã, que teria abusado dele quando criança.

“Armador descarado! Já armou várias vezes aqui para todo mundo, e todo mundo aqui sabe. Bota vários chifres na cabeça da filha dela. Esse homem abusou de mim quando eu tinha 12 anos, abusou de Morena”, revelou. “Eu me lembro de tudo! Já faz nove anos, mas eu me lembro como se fosse hoje! Aí vem falar comigo: ‘Ah, por que não falou antes? Por que não denunciou?’. Para quê? Se eu estou falando e ninguém acredita?’”.

Segundo o influenciador, a mãe sempre soube do fato, mas preferiu não fazer nada para proteger o genro e a filha. "Mainha, a senhora está passando pano para um abusador, um pedófilo", gritou ele nas imagens.

Nos vídeos, a mãe de Junior desacredita das acusações do filho e diz que se ele nunca contou sobre os abusos é porque gostava, deixando o influenciador indignado.

"Todo mundo fica cego quando fala disso, então estou cansado de fazer pelas pessoas e não fazer nada em troca", desabafou o jovem chorando.

Quem é Junior Caldeirão?

Antônio Pereira Machado, de 24 anos, é natural de Feira de Santana, na Bahia, e passou a ser conhecido na internet como Junior Caldeirão.

A carreira começou a deslanchar com vídeos de humor que se tornaram virais no Instagram e especialmente no TikTok, onde o jovem reúne 15 milhões de seguidores.

Entre seus bordões mais conhecidos estão "nhew", "Barbie Grew", "tudo biene" e “Freeza, porque você matou o Kuririm?".