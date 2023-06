Ex-esposa de Daniel Alves detalha visita à prisão e diz acreditar na inocência do atleta

A espanhola Joana Sanz, ex-esposa do jogador Daniel Alves, concedeu a primeira entrevista após a prisão do atleta, à revista Vanitatis, e detalhou como é visitá-lo na prisão. A modelo relatou que já o viu pelo menos duas vezes na penitenciária Brians 2, localizada na região metropolitana de Barcelona, Espanha.

“Eu o vejo por um vidro e falamos por um telefone. Não estamos sozinhos. São cabines transparentes e, ao lado, tem mais pessoas que, se falamos um pouco alto, nos escutam. Por isso fico revoltada e ainda não pudemos falar de coisas sérias que nos afetam. Ainda não pude insultá-lo [risos]”.

Ela ainda afirmou que fala com o ex todos os dias por telefone, e reafirma que está magoada com o brasileiro. “É a única maneira que tenho de saber se ele está vivo. Não consigo ligar para ele ou enviar uma mensagem. E eu preciso saber como ele está. Se comeu, se dormiu… Preciso saber que ele está mentalmente bem, para que eu possa ficar tranquila", explicou.

Joana Sanz Modelo e ex-esposa de Daniel Alves "Não posso deixar de me preocupar com ele, mas isso não significa que não estou magoada com o que ele fez comigo. Se ele estivesse em casa, provavelmente o trancaria e deixaria seus amigos cuidarem dele. Mas a situação é diferente”.

Também na entrevista, a modelo disse acreditar na inocência de Daniel Alves, mas que não existe a possibilidade de reatar o casamento.

“Acredito na inocência dele e espero não estar enganada. Conhecendo-o, posso dizer que o Dani não é uma má pessoa. Que ele estragou nosso casamento, até o fundo, sim. Mas acho que ele nunca teria feito isso sabendo que poderia perder tudo. É muito sério”.

Joana explicou que não iniciou os trâmites do divórcio, e que no papel eles continuam casados. “Dani e eu temos uma conversa pendente porque ele quebrou alguns valores que considero ser os que mantêm um casamento: respeito e confiança. Mas, apesar de tudo isso, continuarei presente porque o Dani é minha família”.

Por fim, a modelo disse estar “mal e assustada”, e sendo acompanhada por um psicólogo. “Tudo o que aconteceu está espirrando em mim sem eu ter feito nada. Pelo contrário, eu também sou uma vítima”.

Prisão

Daniel Aves está preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos em uma boate em Barcelona, em dezembro do ano passado.

Em março, Joana fez uma publicação em seu perfil do Instagram na qual confirma a separação do jogador, depois de oito anos juntos.