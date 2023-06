Gretchen nega diagnóstico de câncer: ‘não é a realidade’

A cantora Gretchen usou o Instagram, domingo (4), para desmentir uma notícia de que estaria com câncer. A artista reforçou que se trata de uma “fake news” e disse estar “cheia de saúde”.

“Estão veiculando uma notícia de que eu estou com câncer. Pode ser o desejo de muitos, mas não é a realidade”, iniciou ela.

“Minha assessoria jurídica está tomando todas as providências. E eu não vou tolerar mais fake news sobre a minha vida e a minha saúde. Estou cheia de saúde, para a infelicidade de quem está noticiando. Só não se esqueçam: o que você faz para os outros, o universo te devolve em dobro”, concluiu.

Nos comentários, Gretchen recebeu o apoio do marido, Esdras de Souza: “Amor, Deus está com você sempre e você ‘não anda só’. Isso é o que importa. Quanto aos fakes da vida, a lei do retorno se encarregará de tudo, e o melhor é que nós estaremos como espectadores na plateia… Vendo as folhas secas caírem. Te amo”, escreveu.

Leucemia

No início de maio, morreu Carlos Marques, ex-marido de Gretchen. Ele faleceu vítima de leucemia. A notícia foi dada nas redes sociais por Jenny Miranda, filha adotiva da cantora. Gretchen e Carlos estiveram juntos por sete anos.